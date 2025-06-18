Fed’den savaş gölgesinde kritik faiz kararı! Piyasalar nefesini tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), jeopolitik gerilimlerin gölgesinde merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasaların odağındaki toplantıdan sürpriz çıkmadı; Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasalarda yakından takip edilen faiz kararını açıkladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde yapılan toplantıda Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

Buna göre, federal fonlama faizi yüzde 4,25–4,50 aralığında kaldı. Karar, hem piyasa oyuncuları hem de yatırımcılar tarafından beklenen bir adım olarak değerlendirildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ SON ÇEYREĞE KALDI

Son haftalarda ABD enflasyon verilerinde görülen kademeli yavaşlama ve istihdam piyasasındaki direnç, Fed’in mevcut duruşunu korumasına zemin hazırlamıştı. Ancak banka yetkilileri, önümüzdeki dönem için veri odaklı adımların süreceğini ve faizlerin gerektiğinde tekrar değerlendirilebileceğini vurguladı.

Ekonomistler, Fed’in bu kararıyla birlikte faiz indirimi beklentilerinin son çeyreğe ertelendiğini belirtiyor.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI POWELL'A HAKARET

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı "aptal" olarak nitelendirerek, "muhtemelen faiz indirimi yapmayacak" dedi. Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirten Trump, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.