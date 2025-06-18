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Fed sonrası altın yükseldi, euro ve dolar uçtu! İşte piyasalardaki son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fed sonrası altın yükseldi, euro ve dolar uçtu! İşte piyasalardaki son durum
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarak beklentileri karşıladı. Fed kararı sonrası ons altın, gram altın ve euroda keskin yükselişler yaşandı. Dolarda da kayda değer bir yükseliş yaşandı. İşte son durum...

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Başkanı Trump, saatler önce Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimine gitmeyeceğini söylemişti. Trump'ın beklentisi tuttu.

GRAM ALTIN'DA ANLIK YÜKSELİŞ

Fed’in faiz kararından önce 4 bin 300 bandında seyreden gram altın, karar sonrası anlık bir yükseliş ile 4 bin 310 seviyesine geldi.

Fed sonrası altın yükseldi, euro ve dolar uçtu! İşte piyasalardaki son durum - 1. Resim

DOLAR 'UÇTU'

Dolarda kesin bir yükseliş yaşandı. Karardan önce 39,48 bandında olan dolar, karar sonrası 39,52 seviyesine çıktı.

Fed sonrası altın yükseldi, euro ve dolar uçtu! İşte piyasalardaki son durum - 2. Resim

EURODA DA SERT YÜKSELİŞ

Euro da doları takip etti.

Fed'in faiz kararı öncesinde 45,40 civarında seyreden dolar, anlık bir yükseliş ile 45,50 seviyesine yükseldi.

Fed sonrası altın yükseldi, euro ve dolar uçtu! İşte piyasalardaki son durum - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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