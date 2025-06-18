Faiz kararı öncesi borsa düştü, altın uçtu! Gözler Merkez Bankası'nda

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 düşüşle 9.196 puandan kapattı. En çok kaybettiren sektör ticaret sektörü olurken, yatırımcılar gözünü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Altının kilogramı ise yüzde 0,1 artarak 4 milyon 330 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,50 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI 4 MİLYON 330 BİN LİRAYA ÇIKTI

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 325 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 8 milyar 245 milyon 398 bin 259,09 lira, işlem miktarı ise 1.915,24 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 253 milyon 825 bin 376,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Tera Yatırım Bankası olarak sıralandı.