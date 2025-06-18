Piyasaların gözü saat 21.00'de! Karar ne yönde olacak?

Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Haziran 2025 14:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 14:45 - Güncelleme:

Orta Doğu'da yaşanan İran ile İsrail arasındaki savaş ve ABD'nin çatışmalara dahil olma ihtimali piyasalarda gerginliğe neden oldu. Gözler ise akşam saat 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'nin izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiler üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişelerin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, piyasalarda yön belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. İran ile İsrail arasındaki savaşa ABD'nin de doğrudan müdahale edebileceği yönündeki haber akışı risk algısını daha da yükseltirken, bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji arz güvenliğine karşı tehdit oluşturuyor. Analistler, özellikle gümrük tarifelerine yönelik belirsizliklerin sürdüğü dönemde petrol fiyatının yükselmesinin, ülke ekonomilerinde enflasyonu hızlandırıcı bir etkiye sebep olabileceğini de belirtti. DİKKATLER FED'DE Halihazırda küresel çapta yüksek seyreden belirsizlikler ve risk algısının paralelinde Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam saat 21.00'de açıklayacağı kararla politika faizini değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın eylülde yılın ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71'e gerilerken, aralıkta faiz indirimi olasılığı da yüzde 80 oldu. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar mayısta yüzde 0,9 ile beklenenden fazla düşüş gösterdi. Ülkede sanayi üretimi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 azalış kaydetti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci