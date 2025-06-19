Fed kararı Avrupa'yı sarstı! Piyasalar peş peşe düşüşe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2025 19:20 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 19:26 - Güncelleme:

Fed’in faiz kararı ve Orta Doğu’daki gerilim Avrupa borsalarını sarstı. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’de endeksler sert düşüş yaşarken, yatırımcılar belirsizlik ortamında temkinli hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Avrupa borsalarında adeta deprem yaşandı. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) da benzer şekilde faizleri sabit tutması, piyasalardaki satış baskısını artırdı. Avrupa genelinde endeksler günü sert düşüşlerle kapattı. STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ Pan-Avrupa endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,78 gerileyerek 536,11 puana indi. Bu düşüş, yatırımcıların küresel faiz politikalarına yönelik temkinli duruşunu yansıtıyor. LİDER ENDEKSLERDE KAN KAYBI Almanya DAX 40 endeksi yüzde 1,12 düşerek 23.056,71 puana geriledi.

Fransa CAC 40 endeksi yüzde 1,34 azalışla 7.553,45 puana indi.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 38.942,19 puan oldu.

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 8.791,8 puana geriledi. AVRO/DOLAR PARİTESİNDE KAYIP Avro/dolar paritesi TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,192 oranında azalarak 1,146 seviyesinde işlem gördü. İlgili Haber KAAN'a yerli motor için geri sayım! 15 milyar dolarlık anlaşma sonrası takvim netleşti PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM Fed’in faizleri sabit tutmasının ardından gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrilmişti. BoE de faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25 seviyesinde sabit tuttu. Ancak Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatları, enflasyonist baskıları yeniden gündeme getirdi. BoE yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın etkisine dikkat çekerek gelecek faiz kararlarında veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini vurguladı. İlgili Haber Fed’den savaşın gölgesinde kritik faiz kararı! Piyasalar nefesini tuttu 📉 Avrupa piyasalarındaki bu dalgalanmanın, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının sıkı para politikaları çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe