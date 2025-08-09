Tahtakale esnafı birbirine girdi, ortalık meydan muharebesine döndü

Dün akşam saatlerinde Fatih ilçesinde bulundan ve yerli, yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Tahtakale Mahallesi'nde; iddiaya göre esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavga dönüştü.

ZOR AYIRDILAR

Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.