Tahtakale esnafı birbirine girdi, ortalık meydan muharebesine döndü

Tahtakale esnafı birbirine girdi, ortalık meydan muharebesine döndü

- Güncelleme:
İstanbul Tahtakale'de esnaf arasında tekme tokat ve yumruklu kavga çıktı. Ortalık meydan muharebesine dönerken şahısları çevredekiler güçlükle ayırdı.

Dün akşam saatlerinde Fatih ilçesinde bulundan ve yerli, yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Tahtakale Mahallesi'nde; iddiaya göre esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavga dönüştü.

ZOR AYIRDILAR

Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Senegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim
