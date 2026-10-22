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Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu

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Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Başlık ResmiTakip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu

Bursa’da trafikte tartıştığı genç sürücüyü otomobiliyle kovalayan sürücü, korku dolu anlar yaşattı. Kovalanan sürücü panikle 3 araca çarparken, öfkeli diğer sürücü ise kaldırım taşıyla genci kovaladı. Olayın ardından iki sürücüye 400 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine de el konuldu.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşananlar dehşete düşürdü.

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İddiaya göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Başlık ResmiTakip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu

SÜRÜCÜDEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Kendisini kovalayan sürücüden kaçmaya çalışırken paniğe kapılan genç, önce ara sokağa girdi daha sonra da direksiyon hâkimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Meydana gelen kazada 3 araçta hasar meydana geldi.

Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Başlık ResmiTakip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu

KALDIRIM TAŞIYLA KOVALADI

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, eline aldığı kaldırım taşıyla genç sürücünün peşinden koştu. Sokak ortasında yaşanan kovalamaca anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Genç sürücü, olay sırasında darp edildiğini öne sürerken, diğer sürücü ise darp iddiasını reddetti.

Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Başlık ResmiTakip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu

İKİ SÜRÜCÜYE 400 BİN LİRALIK CEZA

Korku dolu anların ardından iki sürücünün de ehliyetine el konulurken, sürücülere yaklaşık 400 bin lira ceza uygulandı. Öte yandan her iki sürücü de psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Takip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Başlık ResmiTakip etti, kaza yaptırdı, taşla kovaladı! Kavganın faturası iki sürücüye de ağır oldu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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