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Takla atan araç hurdaya döndü! "Hakkınızı helal edin" diyen şoför can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da şarampole yuvarlanıp takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hayatını kaybetmeden önce kendisini kurtarmaya gelenlere "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Güngören Caddesi'nde 08.50 sularında alınan bilgiye göre, Uğur Bozdoğan'ın kullandığı (33) plakalı 42 EHS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Yaklaşık 50 metre boyunca takla atarak yuvarlanan araç, hurdaya dönerken, sürücü içinde sıkıştı. Kaza yerinde yardıma koşan Tolga Orhan ve arkadaşları, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Takla atan araç hurdaya döndü! "Hakkınızı helal edin" diyen şoför can verdi - 1. Resim

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kazada araçta sıkışan Bozdoğan'ı kurtarmaya çalışanlardan Tolga Orhan, “Aşağıda kahvaltı yapıyorduk, bir toz bulutu ile sesi duydum. Sesi duyduktan sonra koşarak geldiğimde aracı gördüm. Aşağı indiğimizde abim sağdı, “Kaburgalarım kırık” diyordu. “Abi, ambulansı arıyoruz” dedik. Ambulans ekipleri, “Bekleyin, olay yerine itfaiyeyi gönderiyorum” dedi. İtfaiyeyi gönderdikten sonra “Hakkınızı helal edin” dedi. Talihsiz bir olay sonucu aşağıda bulunan abim vefat etti" dedi.

Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, uçuruma düşen araç vinç ile olay yerinden kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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