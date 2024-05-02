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Taksiciler Martı TAG şoförünü çağırıp tehdit etti: "Kan dökülecek bak"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir grup taksici, Martı TAG şoförünü çağırıp tartakladı. Taksiciler, "kan dökülecek bak” diyerek tehdit etti.

Taksiciler ile cep telefonu üzerinden yolcu taşımacılığı yapan UBER ve Martı TAG arasında tartışmalar sürüyor. Ankara'da bir gurup taksicinin Martı TAG şoförünü tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

TAKSİCİLERDEN TÜYLERİ ÜRPERTEN TEHDİT: "KAN DÖKÜLECEK BAK"

Ankara’da bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı. Taksiciler, sürücüyü “Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti.

Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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