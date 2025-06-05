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Taksiciyi direksiyon başında darbetti! Sebebi olay kadar skandal

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de bir kişi, yolu uzattığını öne sürerek taksiciyi direksiyon başında darbetti. Aracı emniyete çeken taksi şoförü şahıstan şikayetçi olurken, darp anları kameraya yansıdı.

İzmir'de 25 yıldır taksicilik yapan Şenol Ü. (60), 31 Mayıs'ta biri kadın iki müşteriyi Bozyaka Mahallesi'nde aracına aldı.

DİREKSİYON BAŞINDA DARBEDİLDİ

Bir süre sonra aracın önünde oturan erkek yolcu, yolu uzattığı iddiasıyla taksiciyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü'yü darbetti. Şenol Ü, aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde durdurup şüpheliden şikayetçi oldu.

Taksiciyi direksiyon başında darbetti! Sebebi olay kadar skandal - 1. Resim

İDDİALARI REDDETTİ

Sürücü Şenol Ü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "(Yolu uzattın) diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi bindi 120 lira zaten. Dolaştırma diye bir şey olmadı." dedi.

Taksideki tartışma ve darp anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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