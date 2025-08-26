Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Takvim açıklandı, yasaklar başladı! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de yapılacak

Takvim açıklandı, yasaklar başladı! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim'de yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvim ve seçim yasaklarını duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, seçim yasakları 24 Ağustos’tan başlamak üzere cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapılacağı 18 Ekim’e kadar devam edecek.

Deklare edilen takvim uyarınca, siyasal partilerin cumhurbaşkanı adaylarını 9 Eylül’e kadar belirlemeleri gerekirken, adaylık başvuruları 12 Eylül’de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna katılma yeterliliği bulunan adaylar, 12 Eylül’de YSK tarafından geçici aday olarak ilan edilecek.

Açıklamaya göre YSK, 21 Eylül’de cumhurbaşkanı kesin adaylarını belirleyerek 22 Eylül’de kamuoyuna duyuracak, seçmen listeleri ise 14 Eylül’de askıya alınarak 7 gün askıda kalacak. Sandık seçmen listeleri ise 29 Eylül’de tamamlanacak. Listelerde yapılacak düzeltmeler siyasi parti ve bağımsız adaylara bildirilecek. Bağımsız adayların oy pusulasında istedikleri işaret veya sembolü, 15 Eylül’de Yüksek Seçim Kuruluna sunmaları gerektiği seçim takviminin içindeki kurallar arasında yer aldı. Oy pusulalarındaki adayların sırası ile ulusal televizyon kanalı BRT’deki propaganda sırası 22 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda düzenlenecek kura çekimi ile belli olacak.

