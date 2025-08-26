Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar

Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis’te ara vermeden mesaisine devam ediyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iki gün art arda toplanacak olan komisyon yarın hukukçuların sürece ilişkin gerekli yasal düzenlemelerle ilgili fikirlerini dinleyecek. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul İkinci Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara İkinci Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı Halime Şenli Bilgin ile Diyarbakır Barosu Başkanı Abdullah Gülgeç’in komisyonda sunum yapması bekleniyor.

Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - 1. Resim

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Komisyon perşembe günü ise önceki dönem meclis başkanlarını ağırlayacak. Bu kapsamda, Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop dinlenecek. Komisyona sunumda bulunacak eski meclis başkanlarının, terör sorununun çözümüne dönük önerilerini ve Terörsüz Türkiye hedefine dair beklentilerini aktarması bekleniyor.

Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - 2. Resim

Eski başkanlar, geçmiş dönemlerde, terör sorununun çözümü ve PKK terörünün bitirilmesi için atılan adımların yanı sıra kendi tecrübelerini de komisyon üyeleri ile paylaşacak. Eski Dışişleri Bakanlarından da olan Hikmet Çetin; SHP’nin 1989 ve 1991’de Kürt Sorunu raporunun hazırlanmasında rol almıştı. MHP kökenli Ömer İzgi, AK Parti döneminden önceki son TBMM Başkanı. İzgi, başkanlığı döneminde, Kerkük başkentli bir Kürdistan devleti kurulmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. 

Söz şimdi başkanlarda! Kendi dönemlerindeki tecrübeleri komisyonda anlatacaklar - 3. Resim

DEM PARTİ: İMRALI'YA GİDECEĞİZ

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin “Bu hafta içinde heyetimizin Ada’ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

