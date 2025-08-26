‘Özel’den kaçış! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

MAHMUT ÖZAY - Üniversite hayali kuran gençlerin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. İmtihana giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599’unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734’ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı. Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186’sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665.054 olurken toplam boş kontenjan sayısı 53.338 olarak gerçekleşti.

DOLULUK YÜZDE 99

Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521.024 kontenjanın 515.521’i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, Mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97’yi aştı. Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Sonuçlara göre adayların yüzde 20,5’i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42’si ilk üç tercihinden birini kazandı.

VAKIFLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Geçen sene vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı 91,14 olarak gerçekleşmişti. Bu sene ise dikkat çeken bir düşüş göze çarpıyor. Açıklanan verilere göre vakıfların doluluk oranı yüzde 75,8 oldu. Eğitimciler vakıf üniversitelerinin fiyatlarının artması ve ekonomik problemler sebebiyle adayların devlet okullarına yöneldiğini söyledi.