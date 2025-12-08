Yunanistan, Avrupa’nın en büyük sübvansiyon skandallarından birinin ortasında kontrolünü tamamen kaybetti. AB’nin dolandırıcılık soruşturması derinleştikçe, Miçotakis hükümeti adeta köşeye sıkıştı. Haftalardır devam eden çiftçi protestoları artık yalnızca meydanlara değil, Girit’teki uluslararası havalimanlarının pistlerine kadar taşarak ülkeyi felç etti.

AB’nin sübvansiyon dolandırıcılığı soruşturması derinleşirken Yunanistan’daki çiftçi protestoları kontrolden çıktı.

Kasım sonunda başlayan eylemler, hükümetin krizi yönetememesi nedeniyle bugün Girit’te uluslararası havalimanlarını felç edecek boyuta ulaştı.

Hanya ve Heraklion havalimanlarının çevresinde çevik kuvvet polisiyle çatışan çiftçiler, barikatları aşarak pistlere kadar ilerledi. Polis göz yaşartıcı gaz kullandı, bir polis aracı devrildi.

Atina yönetimi ise aylardır “soruşturma bitsin, kimse mağdur olmayacak” açıklamalarını tekrarlamaktan öteye geçemiyor. Oysa AB savcıları, binlerce kişinin olmayan araziler için ödeme talep ettiğini, hayvan sayılarının abartıldığını ve 35 milyon doların üzerinde haksız talep yapıldığını duyurdu. Skandalın merkezinde ise hükümetin yıllardır denetlemediği tarım destek sistemi var.

Çiftçiler sadece geciken ödemeleri değil, aynı zamanda koyun çiçeği salgınında kesilen yüz binlerce hayvan için tazminat talep ediyor. Ancak hükümet hem ödeme yapamıyor hem de kontrolü kaybetmiş durumda.

HAVALİMANLARINDA BÜYÜK KAOS

Girit’teki Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'nda pistin işgal edilmesi üzerine uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Atina ve Rodos’tan gelen iki uçak, iniş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

ÇİFTÇİLER NEYİ PROTESTO EDİYOR?

AB savcıları, mayıs ayında binlerce şüphelinin gerçekte sahip olmadığı araziler için tarım desteği talep ettiğini, hayvan sayılarının abartıldığını ve toplamda 35 milyon doların üzerinde sahte başvuru yapıldığını açıklamıştı. Soruşturmanın ilerlemesi nedeniyle meşru çiftçilerin destek ödemeleri de gecikiyor.

Yunan hükümeti, “soruşturma bitince kimse parasını kaybetmeyecek” açıklamaları yaparak eylemleri sakinleştirmeye çalışsa da çiftçiler bu sözlere artık güvenmediğini duyurdu.

Giritli besiciler, koyun çiçeği salgını nedeniyle kesilen 400 binden fazla koyun ve keçi için tazminat talep ediyor. Hükümet ise aşılamaya izin verilmesi yönündeki taleplere karşı çıktı.

ATİNA'NIN UYARILARI PROTESTOYU DURDURMADI

Başbakan Kyriakos Miçotakis, Girit’teki sert çatışmalar sonrası yaptığı açıklamada hükümetin “diyaloğa açık olduğunu” savundu ancak protestocuları suçlayarak “sorumsuz eylemlerin toplumun geniş kesimlerini provoke ettiğini” iddia etti. Buna rağmen protestolar artık hükümetin kontrolünden çıktı.

