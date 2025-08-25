İhlas Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere devlet desteği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yurt arayışına girdi. Artan yaşam giderleri nedeniyle devlet destekli ve maliyeti düşük yurtlar ön plana çıktı. Kamu yararına çalışan vakıf statüsüne sahip İhlas Vakfı, bu süreçte öğrenciler için önemli bir alternatif sunuyor.

İhlas Vakfı’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, devlet tarafından ödenen maddi destekten faydalanarak barınma maliyetini düşürebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, şu ifadeleri kullandı:

‘‘İhlas Vakfı kamu yararına çalışan vakıf statüsünde. Bundan dolayı yurtlarımızda kalan öğrencilerimize devlet beslenme ve barınma yardımı veriyor. Geçen sene aylık devlet desteği 5 bin 700 liraydı. Her ay yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin hesabına devlet tarafından yatırılıyordu. Bu sene de 7 - 8 bin lira devlet desteği olacağını öngörüyoruz’’

İhlas Vakfı’nın Türkiye genelinde 35 adet yurdu olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

‘‘İstanbul’da 3, Ankara’da 3, Konya ve Samsun’da 2’şer tane olmak üzere toplam 35 adet yurdumuz var. Birçok şehrimizde yurtlarımız mevcut. Mesela Bahçelievler Yurdumuzda 3 öğün yemek hizmeti var. Ders çalışmak için etüt salonlarımız var. Öğrencilerimizi piknik gibi aktivitelere götürüyoruz. Turistik ve tarihi yerlerde geziler düzenliyoruz. Kardeş yurt projemizle yurtlarımızda kalan öğrenciler farklı illerdeki yurtlarımıza gidip kalabiliyor. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerin eğitim döneminde ihtiyaçların karşılanacağı hizmetleri sağlıyoruz’’

Yurtlardaki güvenliğin aileler için önemli kriterlerden olduğuna da dikkat çeken Aydın, ‘‘Bizim yurtlarımız öğrencilerin güvenle kalabileceği yerlerdir. Veliler çocuklarını güvenle yurtlarımıza gönderebilirler. Kendi evlatlarımıza nasıl bakıyorsak yurtlarımızda kalan öğrencilere de aynı gözle bakıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yurt başvurularına ilişkin de bilgi veren Aydın, ‘‘İhlas Vakfı yurtlarına başvurmak için web sitemizden ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Öğrenciler ve veliler yurtlarımızı ziyaret ederek yatakhaneleri, yemekhaneleri, etüt salonlarını görebilirler. Yurt arayışında olanları bekliyoruz’’ diye ekledi.