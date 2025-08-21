81 ildeki okullara genelge gönderildi! Veli WhatsApp grupları tarih oluyor

MAHMUT ÖZAY / İSTANBUL - Özellikle bakanlığın okullara gönderdiği yazılar ve çocukların fotoğrafları o gruplarda paylaşılıyordu. Uzmanlar bunun büyük sorun teşkil ettiğini bazı özel bilgilerin başka kişi/ülke tarafında kullanılabileceğini ifade ediyordu.

BAKANLIK UYARDI

Yeni dönem için okullara gönderilen genelgede bu husus için dikkat çeken bir madde var. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında iletişim sürecinin hızlandırılması, bilgi akışının güvenli ve koordineli biçimde sağlanması amacıyla haberleşme ve mesajlaşma gruplarının yerli ve millî mesajlaşma uygulamasında kurulması ve kullanılması gerekmektedir” vurgusunda bulundu. Edindiğimiz bilgilere göre bundan sonra okullara yerli ve millî haberleşme programlarının daha çok kullanılması için sık sık uyarı yazıları gönderilecek.

YENİ DÖNEMDE DEVREDE

Bu arada MEB, öğretmen ve velilerin doğrudan, güvenli ve etkili bir iletişim kurabilmesi amacıyla geliştirilen MEB-BiP uygulamasını kullanıma sundu. Yerli ve millî altyapı ile hayata geçirilen bu dijital platform, eğitimde iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

MEB-BiP kapsamında; ‘Öğretmen Bilgi Servisi’ ile öğretmenlere duyuru, içerik ve bilgilendirmeler doğrudan ulaştırılabilecek, ‘Okul Veli Asistanı’ sayesinde ise veliler öğrencilerinin not, devamsızlık ve sınav bilgilerine anlık olarak erişebilecek. Uygulama ile hem öğretmenlerin hem de velilerin eğitim süreçlerine daha aktif katılımı sağlanacak; okul, veli ve Bakanlık arasındaki bağlar dijital ortamda güçlendirilecek. MEB-BiP servisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla bütün Türkiye’de yaygın olarak kullanılacak.