Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi

MURAT ÖZTEKİN - Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin, güvenliğini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) sağlıyor. Gazetemizin edindiği bilgilere göre, Vakıflar tarafından Süleymaniye’de yaşanan hadisenin aydınlatılması için İBB’ye resmî yazı gönderildi. Cami içerisindeki güvenlik merkezinde saklanmakta olan güvenlik kamerası kayıtları yazı ile İBB’den istendi.

“Güvenlik zaafıyla” suçlanan İBB adına gazetemize açıklama yapan yetkililer ise Süleymaniye’deki tarihî döşemelerin durumunun 2023 yılında raporlanarak ilgili kurumlara iletildiğini ama herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti. Yetkililer, İBB KUDEB ekiplerince hazırlanan raporun ise “Koruma Kurulu” ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

KANUNİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Süleymaniye’de nasıl bir güvenlik zaafı yaşandığı, tarihî eserlere zarar veren fail veya faillerin kim olduğu henüz net olarak bilinmiyor. Özellikle kamera görüntülerinin incelenmesinden sonra durum açıklığa kavuşacak ve kanuni işlem başlatılacak.

Öte yandan önceki gün açıklama yapan Vakıfları Genel Müdürlüğü yetkilileri, camide restorasyona gidileceğini söylemişlerdi.