Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi

Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB&#039;den kamera görüntüleri istendi
Süleymaniye Camii, Vakıflar, Güvenlik Kamerası, Suç, Tarihi Eser, İnceleme, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mimar Sinan yadigârı beş asırlık Süleymaniye Camii’nin pencere nişlerinde bulunan taş süslemelerin sökülüp tahrip edilmesi kamuoyunda tepki topladı. Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı hadise sonrasında “Kameralar ve güvenlik görevlileriyle kontrol altında tutulan camideki tahribata nasıl mâni olunamadı?” sorusu akıllara geldi. “Opus sectile” diye adlandırılan taş süslemelerin anahtar vs. gibi aletlerle yerinden sökülerek çalındığına dair iddialar, dün araştırılmaya başladı. 

MURAT ÖZTEKİN - Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin, güvenliğini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) sağlıyor. Gazetemizin edindiği bilgilere göre, Vakıflar tarafından Süleymaniye’de yaşanan hadisenin aydınlatılması için İBB’ye resmî yazı gönderildi. Cami içerisindeki güvenlik merkezinde saklanmakta olan güvenlik kamerası kayıtları yazı ile İBB’den istendi.

“Güvenlik zaafıyla” suçlanan İBB adına gazetemize açıklama yapan yetkililer ise Süleymaniye’deki tarihî döşemelerin durumunun 2023 yılında raporlanarak ilgili kurumlara iletildiğini ama herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti. Yetkililer, İBB KUDEB ekiplerince hazırlanan raporun ise “Koruma Kurulu” ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi - 1. Resim

KANUNİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Süleymaniye’de nasıl bir güvenlik zaafı yaşandığı, tarihî eserlere zarar veren fail veya faillerin kim olduğu henüz net olarak bilinmiyor. Özellikle kamera görüntülerinin incelenmesinden sonra durum açıklığa kavuşacak ve kanuni işlem başlatılacak. 
Öte yandan önceki gün açıklama yapan Vakıfları Genel Müdürlüğü yetkilileri, camide restorasyona gidileceğini söylemişlerdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istediDiş renginiz hastalık habercisi olabilir! Gülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi - Gündem"Özel çare olamadı, üyeler maddi menfaat istedi"İBB soruşturmasında 1+3 iddianame detayı! Cem Küçük: BDDK raporunu okuyan insanın aklının gitmesi lazım - Gündem"BDDK raporunu okuyan insanın aklı gider"AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hırsızları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan - Gündem"Hırsızları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan"Suriye lideri Şara, Tom Barrack ve ABD heyetini Şam'da kabul etti - GündemSuriye lideri Şara, Tom Barrack ve ABD heyetini Şam'da kabul ettiSındırgı depremleri korkutmaya devam ediyor! Uzmanlar bölündü, artçı mı deprem fırtınası mı? - GündemUzmanlar bölündü, artçı mı deprem fırtınası mı?Bakan Fidan, İİT zirvesinden İslam dünyasına seslendi: Artık İsrail'i frenleme için kullanılması elzem - Gündem"Artık sözün bittiği yerdeyiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...