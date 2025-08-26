Süleymaniye’de ihmal kimin? İBB'den kamera görüntüleri istendi
Mimar Sinan yadigârı beş asırlık Süleymaniye Camii’nin pencere nişlerinde bulunan taş süslemelerin sökülüp tahrip edilmesi kamuoyunda tepki topladı. Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı hadise sonrasında “Kameralar ve güvenlik görevlileriyle kontrol altında tutulan camideki tahribata nasıl mâni olunamadı?” sorusu akıllara geldi. “Opus sectile” diye adlandırılan taş süslemelerin anahtar vs. gibi aletlerle yerinden sökülerek çalındığına dair iddialar, dün araştırılmaya başladı.
MURAT ÖZTEKİN - Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin, güvenliğini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) sağlıyor. Gazetemizin edindiği bilgilere göre, Vakıflar tarafından Süleymaniye’de yaşanan hadisenin aydınlatılması için İBB’ye resmî yazı gönderildi. Cami içerisindeki güvenlik merkezinde saklanmakta olan güvenlik kamerası kayıtları yazı ile İBB’den istendi.
“Güvenlik zaafıyla” suçlanan İBB adına gazetemize açıklama yapan yetkililer ise Süleymaniye’deki tarihî döşemelerin durumunun 2023 yılında raporlanarak ilgili kurumlara iletildiğini ama herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti. Yetkililer, İBB KUDEB ekiplerince hazırlanan raporun ise “Koruma Kurulu” ile paylaşılacağı bilgisini verdi.
KANUNİ İŞLEM BAŞLATILACAK
Süleymaniye’de nasıl bir güvenlik zaafı yaşandığı, tarihî eserlere zarar veren fail veya faillerin kim olduğu henüz net olarak bilinmiyor. Özellikle kamera görüntülerinin incelenmesinden sonra durum açıklığa kavuşacak ve kanuni işlem başlatılacak.
Öte yandan önceki gün açıklama yapan Vakıfları Genel Müdürlüğü yetkilileri, camide restorasyona gidileceğini söylemişlerdi.