Tanımadığı 6 kişiyi evinden çıkaramıyor

Sivas'ta Durmuş Sağır isimli vatandaş hanesinde tanımadığı 6 kişinin ikamet ettiğini fark edince şikayet etti. Ancak kişilerin seçimlerde de oy kullandığını gören Sağır, 'Hangi hakla burada oy kullandılar?' deyip suç duyurusunda bulundu.

Sivas merkeze bağlı Harmancık köyünde meydana gelen olayda Durmuş Sağır isimli vatandaş, gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminden aylar önce kendisine ait adreste, bazılarını hiç tanımadığı 6 farklı kişinin de ikamet ettiğini gördü.

Sağır bunun üzerine İl Nüfus Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

SAĞIR'IN ADRESİNDEN OY KULLANMIŞLAR

Şikâyet üzerine jandarma tarafından köyde yapılan inceleme sonrası mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişi Sağır’a ait adresten düşürüldü. Ancak Sağır ikinci bir şaşkınlığı da mahalli idareler seçiminde yaşadı. Mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişinin kendi adresine kayıtlı olarak oy kullandığını tespit etti. Sağır, bu olaya ilişkin gerekli makamlara şikâyette bulundu.

ÜÇ KİŞİYİ TANIMIYOR

Durmuş Sağır, tanımadığı 6 kişinin neden kendi evini adres gösterdiklerini bilmediğini belirterek, “31 Mart yerel yönetimler seçiminde her yerde olduğu gibi bizin köyde de seçim yapıldı. Bu seçimler içerisinde benim evimde 84 numaralı hanemde 6 kişinin kayıtlı olduğunu daha önceden öğrendik. Nüfus müdürlüğüne başvuru yaptım. Nüfus müdürlüğü de jandarmaya haber vermiş. Jandarma da asli görevini yaparak bu insanların olmadığının tespitinde bulundu. Benim hanemde olduklarının tespiti de elimde bulunan evrakta mevcut. Bu insanlar seçimi bir şekilde etkilediler. İsimlerin içerisinde kadınlar var o nedenle isim vermek istemiyorum. Bu altı kişiden üçü kendi köylüm diğer üç kişiyi hiç tanımıyorum. Hangi gerekçeyle benim evimi adres gösterdiler bunu bilmiyorum. Bunun sebebini öğrenmek için bayram sonrasında hukuki işlem başlatacağım” dedi.

'HANGİ HAKLA BURADA OY KULLANDILAR?'

Nüfus müdürlüğünün beyan ettiğini belirten Sağır, “Bu kişilerin nasıl tekrar oy kullandığını merak ediyoruz. Yüksek seçim kuruluna da dilekçem mevcut. Ben yasal hakkımı aramaya çalışıyorum, bunun peşine düştüm. İster istemez psikolojik olarak etkilendim. Bende muhtar adayıydım, belki eşit oy almıştık. Dileyen dileyene oyunu verebilir. Ben karşımda ki muhtar adayı arkadaşıma da bir şey diyemem. Sonuçta o da bir yola çıkmış ve insanlar onu tercih etmiş. Benim adresimde görünen fakat benim tanımadığım o üç kişi hangi hakla hangi kuralla gelip burada oy kullandılar. Ben bunun peşindeyim. Devletin adaleti beni yarı yolda bırakmayacak bundan eminim” şeklinde konuştu.