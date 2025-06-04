Tantanacılara dikkat edin! Polis ekiplerinden bayram öncesi güvenlik teyakkuzu 

Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, sahte para ve tantanacılık yöntemleri konusunda kurban satıcılarını bilgilendirdi. Sahte paranın özelliklerini öğrenen satıcılar, dolandırıcılıklara karşı uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanını ziyaret etti. Hayvanların satıldığı çadırları tek tek gezen ekipler, satıcı ile alıcılara yönelik sahte para ve tantanacılık konusunda bilgilendirme yaptı.

PARALARI TEK TEK KONTROL EDİN

Sahte paranın fotokopi gibi ince ve lifsiz olduğunu, ele alındığında doku farkının hissedildiğini belirten ekipler, gerçek parada tırtıklı “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” yazısının dokununca hissedildiğini anlattı. Ayrıca sahte parada bire bir gerçeği yapılamadığı için hologramlı şeridin rakamın üzerine basıldığı aktarıldı. Özellikle büyük miktarlı alışverişlerde paraların tek tek kontrol edilmesi uyarısında bulunan ekipler, kalabalık alanlarda sıkça rastlanan tantanacılık yöntemiyle ilgili de bilgi verdi.

TANTANACILARA DİKKAT!

Tantanacılık yaparak satıcıları dolandıran zanlıların organize hareket ettiğine, kavga anında para veya cüzdan çaldıklarına dikkat çekti. Sahte para ve tantanacılık hususu yaşandığında 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması önemle vurgulandı. Yapılan bilgilendirmenin ardından satıcılara bir deste para verilerek içerisindeki sahte banknotların bulunması da istendi. Tokat’tan İstanbul’a kurban satışı için gelen Ahmet Yıldırım, polislerin yaptığı bilgilendirmeden memnun olduğunu söyleyerek “Sahte para konusunda gözümüzü açıyorlar” ifadelerini kullandı.