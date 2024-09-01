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Tartıştığı adamı pompalı tüfekle öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tartıştığı adamı pompalı tüfekle öldürdü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K. ile E.K. isimli kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeğe sarılan B.K. ateş ettiği E.K.'yı öldürdü.

Olayın ardından çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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