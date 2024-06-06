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Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Erol'un göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasındaki fotoğrafını indirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

HAKKARİ BELEDİYESİNE KAYYIM ATANMIŞTI

Öte yandan yerel seçimlerde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın yerine İçişleri Bakanlığı Hakkari Valisi Ali Çelik'i Belediye Başkan Vekili olarak atamıştı. Akış ise çıkarıldığı mahkemece 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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