Diyarbakır, Siirt ve Antalya'da kayyım gerginliği! Polis müdahale etti

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek sokağa inen bazı göstericilere polis müdahale etti. Diyarbakır, Siirt ve Antalya'da çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEM Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

KAYYIM ATANDI

Diyarbakır Valiliği Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası kentte 4 gün süreyle eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurarak, eyleme katılmak amacıyla geldiği veya kent sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden şehir sınırına girişlerin yasaklandığını duyurdu.

MEHMET SIDDIK AKIŞ'IN YERİNE VALİ YARDIMCISI GEÇTİ

Valilikten yapılan açıklamada, “Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem, etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem, etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

DİYARBAKIR'DA 2 POLİS YARALANDI

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Atılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

SİİRT'TE ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Siirt'te aralarında DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofia Alağaş’ın da olduğu bir grup, Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis uyarıda bulundu. Polis, uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

ANTALYA'DA DA KAYYIM GERGİNLİĞİ

Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Hakkari’de belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek, Saat Kulesi önünde açıklama yapmak istedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, açıklamanın izin alınmadan yapıldığını belirterek, grubun dağılmasını istedi. Bu sırada grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı. Daha sonra alandan ayrılan grup DEM Parti Antalya İl Teşkilatı binası önüne gelerek, basın açıklamasını burada yaptı. Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolü ve kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.