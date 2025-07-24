TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Özgür Özel'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM'de CHP Grubunu ziyaret etti.

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Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından karşılandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.