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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Özgür Özel'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM'de CHP Grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Özgür Özel'e ziyaret - 1. Resim

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından karşılandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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