TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Özgür Özel'e ziyaret
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM'de CHP Grubunu ziyaret etti.
Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından karşılandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar