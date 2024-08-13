TBMM, Can Atalay için toplanıyor! Tarih ve saat belli oldu

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin çağrısının ardından Genel Kurul'u Can Atalay için cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

CHP ÖNCÜLÜK ETTİ

CHP; DEM Parti, Saadet-Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve TİP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Can Atalay

MHP'DEN CAN ATALAY KARARI

Gelişmeler takip edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Yalçın, "Bilindiği üzere TBMM, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partimizin görüşü daima açık ve net olmuş; verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." demişti.

CAN ATALAY 18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düşmüştü.

Anayasa Mahkemesi ise Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar vermişti.