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TBMM'de seçim haftası! RTÜK VE HSK’nın üyeleri belirleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM&#039;de seçim haftası! RTÜK VE HSK’nın üyeleri belirleniyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM bu hafta, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelik seçimi için toplanacak.

Haber Merkezi ANKARA - RTÜK’te görev süresi dolan üç üyenin yerine AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjandan birer üye, gizli oylama ile seçilecek.

GİZLİ OYLAMA İLE SEÇİLECEK

HSK’de boşalan beş üyelik için de Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunda 15 aday belirlenmişti. Genel Kurul’da bu 15 isimden 5’i gizli oylama ile seçilecek. Beş üyenin üçü Yargıtay, biri Danıştay ve biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ya da avukatlar arasından olacak. TBMM Başkanlığı seçim süreci de 28 Mayıs’ta başlayacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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