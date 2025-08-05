Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TBMM'deki komisyon toplantısı sona erdi! İkinci toplantı cuma günü

TBMM'deki komisyon toplantısı sona erdi! İkinci toplantı cuma günü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM&#039;deki komisyon toplantısı sona erdi! İkinci toplantı cuma günü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında oluşturulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Komisyon, cuma günü saat 14:00'te yeniden toplanacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Meclis'teki toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Komisyon Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mourinho'dan Feyenoord'a büyük meydan okuma: Geçen sezon gibi sürprizler olmayacakManifest Zoktay kimdir? Zeynep Oktay'ın yaşı merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek! - Gündemİstanbul'un ilçesinde denize girme yasağı: 5 gün sürecek!Bakan Tunç, sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasının detaylarını paylaştı: Onlarca kişi hakkında harekete geçildi! - Gündem"Gerekli tüm adımlar atılmaktadır"'ÖSYM sisteminden adayların puanları değiştirildi' iddiasına yalanlanma - GündemDMM'den "ÖSYM' iddialarına yalanamaMahkemeden Ayşe Barım kararı - GündemMahkemeden Ayşe Barım kararıBir süredir tartışılıyordu! 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun adı resmen ilan edildi - GündemBir süredir tartışılıyordu! Komisyonun adı resmen açıklandıOrdu'da hareketli dakikalar! Yol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdi - GündemYol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...