TBMM'deki komisyon toplantısı sona erdi! İkinci toplantı cuma günü
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TBMM'de 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında oluşturulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Komisyon, cuma günü saat 14:00'te yeniden toplanacak.
"Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Meclis'teki toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Komisyon Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru