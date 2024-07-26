Tekirdağ Ergene'de korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da çöp birikintilerinin olduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kara dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.