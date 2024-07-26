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Tekirdağ Ergene'de korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da çöp birikintilerinin olduğu otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kara dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının kontrol altına alınması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının otluk ve çöp birikintisi alanında meydana gelmesi nedeniyle, dumanın yoğunluğu çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Tekirdağ Ergene'de korkutan yangın! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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