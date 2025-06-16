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TEM'de çalışma başladı! Yola çıkacaklar dikkat, trafik tek yönden sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM&#039;de çalışma başladı! Yola çıkacaklar dikkat, trafik tek yönden sağlanacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 1.5 kilometrelik alanda üstyapı onarım çalışması yapılacak. Bu sebeple 20 Haziran'a kadar trafik tek istikametten sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul istikametinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından 16-20 Haziran tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İSTANBUL'A 2 ŞERİTTEN TRAFİK SAĞLANACAK

Trafiğe kapatılan 1.5 kilometrelik alandaki çalışmalar süresince trafik akışı, Ankara istikametinden 2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Doğu Gişeleri'nden Tatlar köyüne kadar olan güzergah onarıma alınacak.

TEM'de çalışma başladı! Yola çıkacaklar dikkat, trafik tek yönden sağlanacak - 1. Resim

20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 20 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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