TEM'de feci kaza! Arızalanan aracına bakan sürücü canından oldu

TEM Otoyolu'nda aracı arızalanan sürücü orta şeritte durarak aracından indi. Arabasını kontrol eden adama başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında arabası arızalanan sürücü orta şeritte durdurdu.

ARIZAYI KONTROL EDERKEN ARABA ÇARPTI

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada hızla gelen başka bir araba arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.