Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TEM'de feci kaza! Arızalanan aracına bakan sürücü canından oldu

TEM'de feci kaza! Arızalanan aracına bakan sürücü canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM&#039;de feci kaza! Arızalanan aracına bakan sürücü canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda aracı arızalanan sürücü orta şeritte durarak aracından indi. Arabasını kontrol eden adama başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. Adrese gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında arabası arızalanan sürücü orta şeritte durdurdu.

ARIZAYI KONTROL EDERKEN ARABA ÇARPTI

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği sırada hızla gelen başka bir araba arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın planı belli oldu! İşte Elon Musk'a vereceği görev
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de olaylı gece! Önce bekçiyi vurdu sonra polisle çatıştı... - GündemÇatışma çıktı! Çok sayıda ekip olay yerindeÜmraniye'de sıcak saatler! Alev topuna dönen ev kül oldu - GündemÜmraniye'de sıcak saatler! Alev topuna dönen ev kül olduDeprem oldu! Denizli, Van ve Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemTürkiye beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldiÇankırı'daki orman yangınında yeni gelişme! 4 köy tahliye edildi... - GündemÇankırı'da orman yangını! 4 köy tahliye edildi...Denizli'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler - GündemDenizli'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk verilerKılıçlarslan oldu Rindexan... DEM, Haçlı hayalini tabelaya yansıttı - GündemKılıçlarslan oldu Rindexan
Sonraki Haber Yükleniyor...