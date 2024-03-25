TEM'de feci kaza! Şerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdi

TEM Otoyolu'nda 24 yaşındaki genç, şerit değiştirmek isterken kaza yaptı. Araç bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü Halil İbrahim Akbalık hayatını kaybetti. Yanında oturan arkadaşı İbrahim Akbalık ise ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan 24 yaşındaki Halil İbrahim Akbalık şerit değiştirmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybedip araca çarptı. Ardından savrulan otomobil, Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Akbalık ve arkadaşı Orhan Sarıkaya, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Halil İbrahim Akbalık olay yerinde hayatını kaybederken Sarıkaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akbalık'ın cesedi de morga götürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yaşananlar sebebiyle TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu. Trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Bariyerlere vuran otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi.