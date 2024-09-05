TEM'de seyir halindeyken yanan araç bomba gibi patladı! Dehşet anı kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Eylül 2024 04:21 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 05:16 - Güncelleme:

Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı, bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.