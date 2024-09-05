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TEM'de seyir halindeyken yanan araç bomba gibi patladı! Dehşet anı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı, bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Yangın, akşam saat 22.30 sıralarında Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.7

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken alev topuna dönen otomobilin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sağ şeritteki otomobilin alev alev yandığı ve araçta patlamalar meydana geldiği anlar yer aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken bölgede yoğun trafik oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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