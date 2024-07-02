TEM'in Bolu geçişinde yolcu otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken, İstanbul istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi.

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden başka bir yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

SIKIŞAN BİR YOLCU KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüslerin birinde sıkışarak yaralanan bir yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik bit süreliğine tek şeritten verilirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.