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TEM'in Bolu geçişinde yolcu otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gerede, Trafik Kazası, Tem Otoyolu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken, İstanbul istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden başka bir yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

SIKIŞAN BİR YOLCU KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüslerin birinde sıkışarak yaralanan bir yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik bit süreliğine tek şeritten verilirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'in Bolu geçişinde yolcu otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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