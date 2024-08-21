Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Askerlerimizin sınırımızdaki terör unsurlarına yönelik faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü - 1. Resim

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Konkordato talebinde patlama! En riskli sektörler belli oldu13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da sokak ortasında vahşet! Hamile kadını linç etti - GündemHamile kadını dakikalarca döverek linç ettiEge Denizi'ndeki deprem Çanakkale Ayvacık açıklarında da hissedildi - GündemTürkiye'yi korkutan deprem! Ege sallandıSüleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti! TBMM'den cevap geldi - GündemDokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiştiABD ile Türkiye arasında kritik görüşme! Fidan, Blinken ile 'ateşkes'i konuştu - GündemABD ile Türkiye arasında kritik görüşmeEsenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü! - GündemEsenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü!Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - GündemÇöp evi temizleyen işçi hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...