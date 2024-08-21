Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Askerlerimizin sınırımızdaki terör unsurlarına yönelik faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."