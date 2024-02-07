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    • Terör saldırısının hedefi olmuştu: İstanbul Adalet Sarayı teyakkuzda

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Terör saldırısının hedefi olmuştu: İstanbul Adalet Sarayı teyakkuzda
    Çağlayan Adliyesi, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısı sonrası bölgede alarm verildi. Adliyenin önünde ve metrobüse giden üst geçitte güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Polislerin devriye gezdiği alanda, GPT de yapılmaya başlandı. 

    Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı teröristlerin hedefi oldu. İki DHKP/C'li terörist polis noktasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda teröristler etkisiz hale getirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti. 

    Terör saldırısı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte polisler, durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.

    TOMA VE POLİS ARAÇLARI HAZIRDA

    İstanbul Adliyesi çevresinde polis ekipleri devriye gezerken TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletildi.

    Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlikler ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Çağlayan AdliyesiTerörist
    Haberler > Gündem > Terör saldırısının hedefi olmuştu: İstanbul Adalet Sarayı teyakkuzda
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