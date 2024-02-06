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    • Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşlerine gözaltı: Ablası hakim karşısına çıkmış

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çağlayan Adliyesi&#039;ndeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşlerine gözaltı: Ablası hakim karşısına çıkmış
    Çağlayan Adliyesi, Terörist, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na saldıran teröristlerden Pınar Birkoç'un kız kardeşi ve ablası ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Birkoç'un ablasının saldırıdan yarım saat önce duruşması olduğu, kız kardeşinin de duruşmaya izleyici olarak katıldığı belirtildi. 

    İstanbul'daki Adalet Sarayı'nın polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

    Olayda 3’ü polis memuru 5 kişi yaralanırken, 1 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.

    SALDIRIDAN YARIM SAAT ÖNCE DURUŞMASI VARMIŞ

    Etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un (31), İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırının duruşmadan yaklaşık yarım saat kadar önce gerçekleştiği, duruşma görüldüğü sırada tutuklu sanık Necmiye Birkoç’un duruşma salonunda hazır bulunduğu, aralarında diğer bir kız kardeşlerinin de olduğu birkaç kişinin ise izleyici olarak duruşmaya katıldığı öğrenildi.

    KIZ KARDEŞLERİN İFADELERİ ALINACAK

    Saldırıdan yaklaşık yarım saat kadar sonra görülen duruşmaya izleyici olarak katılan kız kardeş ile davada tutuklu olarak bulunan Necmiye Birkoç, birkaç izleyici ile birlikte polis ekipleri tarafından duruşma sırasında ifadelerinin alınması için gözaltına alındı. Duruşmanın ise 2 Nisan tarihine ertelendiği öğrenildi. Sanık Necmiye Birkoç’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından yargılandığı da öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çağlayan AdliyesiTerörist
    Haberler > Güncel > Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşlerine gözaltı: Ablası hakim karşısına çıkmış
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