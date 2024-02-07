Teröristlere şehit diyen TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çağlayan’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısısının ardından “Devrim şehitleri onurumuzdur” paylaşımı yapan TİP Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı.
Dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına teröristlerce ateş açılmış, polislerin karşılık vermesi ile biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti.
Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlenirken, 25 adreste peş peşe operasyonlar yapılmış 40'dan fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.
SKANDAL PAYLAŞIM
Hain saldırının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir'den skandal bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkisiz hale getirilen teröristler için "Devrim şehitlerimiz onurumuzdur" ifadelerini kullanan Özdemir, tutuklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi