Terörsüz Türkiye için Tarihi gün! PKK silah bırakıyor, tasfiye 3-4 ay sürecek

Terörsüz Türkiye’de bugün çok önemli adım atılıyor. 41 yıldır Türkiye’nin başına bela olan ve tarifsiz acılara yol açan PKK, bugün silah bırakıyor. Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK’nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak

HABER MERKEZİ ANKARA - Terörsüz Türkiye konusunda bugün önemli bir eşik daha aşılacak. PKK bugün itibarıyla silah bırakmaya başlayacak, örgütün tamamen dağıtılması ve tüm silahların imhasının üç dört ayı bulacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Ahlat-Malazgirt’te yaptığı konuşmada ‘İç cephe’ vurgusuyla başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile devam eden, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra ise yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

41 senedir Türkiye’nin başına bela olan PKK terör örgütü bugün silah bırakmaya başlayacak.

YER GİZLİ TUTULDU

Kuzey Irak’taki Süleymaniye şehrinin kırsalında silah bırakma için yapılacak etkinlik, Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonunda hazırlandı. Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle etkinliğin yapılacağı yer konum olarak bildirilmeyecek. Tören canlı yayınlanmayacak ancak, başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan da katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULDU

PKK, bu etkinlikten sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın ‘göstermelik’ olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

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KAMPLAR DAĞITILACAK