Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik silah bırakma sürecini anlattı

PKK terör örgütünün silah bırakmasına saatler kaldı. Terörsüz Türkiye yolunda atılacak tarihi adımın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı kamuoyuna “tarihi” bir açıklama yapması merakla bekleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, silah bırakma sürecine ilişkin açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir adım atılacak. Terör örgütü PKK yarın silah bırakmaya başlayacak. Tarihi adımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü tarihi bir konuşma yapması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, silah bırakma sürecinden Terörsüz Türkiye için atılacak adımlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi konuşmasından, Kızılcahamam Kampı’nda alınacak kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TV100'de konuşan Çelik, süreçte MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oluşan doğrulama mekanizmasının olacağını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Devletin terörle mücadelesinde sert güç unsurları dediğimiz TSK, jandarma, polis, korucularımızla verilen mücadelenin yanı sıra bir de terör örgütünün çözülmesine teşvik eden bir takım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bizim iktidarlarımızdan da önce Milli güvenlik Kurulu'nda ortaya gelen tavsiyeler ile gerçekleşmiştir. Türkiye'nin çok boyutlu hem sert güç unsurlarını kullanan hem sert güç unsurlarını kullanan, bunları senkronize eden bir deneyimi ve bu çerçevede oluşmuş bir tecrübesi var bu konuda.

“SÜLEYMANİYE’DE GERÇEKLEŞECEK”

Bunların her biri güncellenmesi gereken takvimler, adımlar. Nihayetinde steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

"3 ANA KATEGORİDE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ OLACAK"

Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve feshin söz konusu var. Bütün bu sürecin bu çerçevede nihayetlenmesi sona ermesi gerekiyor.

"BİZİM ÖNGÖRÜLERİMİZDE BİR SAPMA YOK"

Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.

"BİR AL-VER SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Devletin egemenliğine helal getiren bir uygulama, bir adım söz konusu değildir. Devletin elindeki tüm enstrümanları en etkili şekilde kullanmasından daha doğal bir şey yoktur. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri konusunda bir al-ver söz konusu değildir.

"SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"

Bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

TBMM’DEKİ KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

Bu komisyon meselesi ile ilgili çok daraltıcı ya da genişletici bir takım beyanları bende okuyorum ama sonuçta komisyon terör örtügünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum. Umarız ki bütün siyasi partiler gerekli katkıyı verirler. Komisyonu protesto etmek politik açıdan çok doğru bir tutum değil.

”HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE’NİN VERDİĞİ BU MÜCADELEYİ VEREMEZ”

Irak ve Suriye gibi bir sınırı olan ve sınırın ötesinde böylesine karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olan hiçbir ülke Türkiye’nin verdiği bu mücadeleyi veremez.

“PROVOKASYONLARI TAKİP EDİYORUZ”

Silah bırakılması ve fesih sürecini provoke etmek isteyen, engellemek isteyen bir takım dış unsurların provokasyonları geçen dönemde de söz konusu oldu bu dönemde de takip ediyoruz. Birileri istiyor ki bu tablo devam etsin, Türkiye burada Terörsüz Türkiye hedefine ulaşamasın arzusunda olanlar var. Bunlar Türk’ün de düşmanı Kürt’ün de düşmanı. Bunlar Alevi- Sünni’nin de düşmanı. Bunlar bu bölgeye baktıkları zaman Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’yi görmüyorlar, doğal gaz yataklarını, petrol kuyularını görüyorlar.

ERDOĞAN CUMARTESİ GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK?

Çok kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular ele alınacak. Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak.

Epey zamandır dış politikayla ilgili yoğun bir temas yürütüyor. O konularla ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna- Rusya meselesinden Gazze meselesine kadarki çerçevede o konuşmada bütün bunlarda gelinen aşamayı söyleyecek. Bütün bu Terörsüz Türkiye ile ilgili adımlar atılması halinde yarınki beklentimizin hayata geçmesiyle beraber ilk değerlendirmesini Cumartesi sabah yapmış olacak.

Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeyi değerlendirdiğinde hepimiz dinleyeceğiz.