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"Terörsüz Türkiye" için TBMM'de kritik zirve! Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&quot;Terörsüz Türkiye&quot; için TBMM&#039;de kritik zirve! Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP başta olmak üzere diğer partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesine ilişkin konular ele alındı.

Ayrıca "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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