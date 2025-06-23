Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman açılacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2025 yaz tatili takvimi gündemde yerini aldı. Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber adli tatil de dahil resmi kurumlarda ara verilmeye başlandı. Meclis ne zaman tatile girecek sorusu kamuoyu tarafından merakla araştırılırken 2025 TBMM yaz tatili takvimi de netlik kazanmaya başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2025 yılı yaz tatiline ne zaman başlayacağı, yasama faaliyetlerini ve siyasi gündemi yakından takip eden kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Milletvekillerinin yasama çalışmalarına geçici olarak ara vereceği yaz tatilinin tarihi TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’da yer alan hükümler doğrultusunda belirleniyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa'nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 5. maddesine göre her yıl 1 Temmuz itibarıyla tatile giriyor. Hüküm doğrultusunda herhangi bir değişiklik veya uzatma kararı alınmazsa Meclis'in 2025 yılında da 1 Temmuz Salı günü yaz tatiline girmesi bekleniyor.

Yoğunluğa bağlı olarak da daha önceki senelerde de görüldüğü üzere tarih ileri bir güne de ertelenebilir.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Yasama faaliyetlerine ara veren TBMM Anayasa gereği her yıl 1 Ekim tarihinde yeniden toplanıyor. Bu doğrultuda Meclis'in 2025 yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yasama yılına başlayacağı öngörülüyor.

Tarihlerin ise yasama yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebileceği ifade ediliyor.

MECLİS TATİLDEYKEN NE OLUR?

TBMM'nin tatile girmesi yasama faaliyetlerine verilen resmi arayı ifade etmekte.

Meclis tatili sürecinde Genel Kurul toplantıları yapılmaz ancak milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürür, parti içi faaliyetlere katılır ve bazı komisyonlar görevlerine devam edebilir.

Gerek görülmesi halinde de Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı tarafından Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir.