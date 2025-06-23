Adli tatil ne zaman? Dava süreci duracak!

Adli tatilin başlayacağı tarih, mahkeme ve dava sürecinde olanların gündeminde yer alıyor. Hakim ve savcıların yıllık izin dönemini kapsayan bu süreçte dava ve hukuk işlemleri duruyor. Peki adli tatil ne zaman?

Adli tatilin başlayacağı tarih; avukatlar, vatandaşlar ve yargı mensupları tarafından merak ediliyor. Adli tatilin başlamasıyla bazı yargı faaliyetleri tamamen duracak.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir karar alınmaması durumunda adli tatil, 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında bazı yargı faaliyetleri dururken yeni dava açılışları ve celse günleri ileri tarihlere ertelenecek.

ADLİ TATİL KAÇ GÜN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesine göre "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Bu kapsamda adli tatil yaklaşık olarak 40 gün sürüyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Adli tatil sürecinde bazı davalar ertelense de, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri, nafaka davaları, velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler, ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri ve iş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren dosyalar görülmeye devam edecek.

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adli tatilin 31 Ağustos 2025 tarihinde sona ermesinin ardından adliyeler 1 Eylül Pazartesi günü açılacak.