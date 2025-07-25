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Terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili yeni gelişme! Tüm partilere yazı gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili yeni gelişme! Tüm partilere yazı gitti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar isim vermeleri istendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerini TBMM'de ziyaret etmişti.

Süreçle ilgili kurulacak komisyona dair fikir alışverişlerinin ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

SON TARİH 31 TEMMUZ

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar isim vermeleri istendi.

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP ise komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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