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Tersanede feci olay! Platformdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi feci şekilde can verdi.

Beşiktaş Tersanesi'nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi.

Tersanede feci olay! Platformdan düşen 2 işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

15 METREDEN DÜŞTÜLER

İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü. İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti.

İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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