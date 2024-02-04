Teslim edilen köy evlerinde yaşayanlar anlattı: Devletimiz bize saray yapmış

Hatay’da yeni evlerine kavuşan depremzedelerden Fatma Tüfek mutluluğunu “Burası bizim için saray” ifadesiyle anlatırken Ali Bahçeci de “70 sene çalışsam böyle ev yapamazdım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Hatay’ın Altınözü ilçesinde köy tipi yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, 8 ay gibi kısa sürede konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Babatorun Mahallesi’nde inşa edilen köy evinden birine yerleşen depremzedelerden 56 yaşındaki Fatma Tüfek depremin birinci yılında tekrar evlerinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Evlerinin beklediklerinden de güzel olduğunu ifade eden Tüfek “Depremde yıkılan evim kerpiç ve topraktandı. İnsanlar evimi yenilemem gerektiğini söylerdi ama ben memnundum. Şu anki deprem evimiz ise bizim için saray” şeklinde konuştu. Tüfek, 3+1 evlerinde rahatlıkla misafir ağırlayabildiklerini anlattı.

Depremde dışarı kaçtıkları anda evlerinin yıkıldığını anlatan Yusuf Doğrukul ise köy tipi afet konutlarına yerleşmeleriyle huzur içerisinde yaşamaya devam ettiklerini dile getirdi. Doğrukul, evlerinin çok güzel olduğuna işaret ederek “Allah devletimizden de bütün emeği geçenlerden de razı olsun, zarar ziyan vermesin. Evlerimiz çok güzel ve çok memnunuz” dedi.

Depremde oturduğu ev hasar alan hak sahibi Ali Bahçeci de konutlardan memnun kaldıklarını ifade etti. Bahçeci, kiremitli eski yapıda oturduktan sonra böyle bir evde oturmanın lüks olduğuna işaret ederek “70 yaşındayım bir 70 sene daha çalışsam yine de böyle bir evi yapamazdım. Devletimizin sayesinde böyle bir eve kavuştuk” dedi.

DEPREMDE 27 YAKININI KAYBEDEN PALABIYIK: AFET BİZİM SAVAŞIMIZDI

Akrabalarının cenazesine bile gidemeyen İbrahim Palabıyık sağlık hizmetlerinin aksamaması için görevini bırakmamış. Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş’ta İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve kurumun Destek Hizmetler Başkanı olarak görev yapan İbrahim Palabıyık, afette 27 yakınını kaybetmesine rağmen sağlık hizmetlerinin aksamaması için gösterdiği fedakârlıkla adından söz ettiriyor. Şu an Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başmüdürü olarak görev yapan İbrahim Palabıyık, ilk depremde ailesiyle evde olduğunu ve onları güvenli bir yere bıraktıktan sonra görevinin başına, İl Sağlık Müdürlüğüne koştuğunu söyledi. Palabıyık, depremlerde yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken işini de eksiksiz yapmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: Abim, kız kardeşim, yeğenlerimin olduğu birinci derece akrabalarımın şehadet haberlerini aldım. Birçoğunun cenazesine görevde olduğum için katılamadım. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız” dedi.