The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor

Düzenleyen: Sezer Doğru 12 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme:

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ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin destek verdiği İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımla 40 bine yakın sivil Filistinliyi katletti. Batı medyasında da İsrail'in katliamlarına karşı sessiz kalırken son olarak İngiliz The Economist dergisi kapağında Filistin bayrağını sansürledi.