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The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor

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The Economist&#039;ten Filistin bayrağına sansür! Batı&#039;nın İsrail yandaşlığı sürüyor

Gündem Haberleri

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin destek verdiği İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımla 40 bine yakın sivil Filistinliyi katletti. Batı medyasında da İsrail'in katliamlarına karşı sessiz kalırken son olarak İngiliz The Economist dergisi kapağında Filistin bayrağını sansürledi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımda işgalci İsrail ordusu 40 bine yakın sivil Filistinliyi şehit etti. 

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği Batı ülkeleri Tel Aviv'deki Netanyahu hükümetine desteklerini her fırsatta dile getirmekte. Batı medyasında İsrail'in yürüttüğü soykırım için üç maymun oynanırken Hamas bahane edilerek sivil katliamlar meşrulaştırılmakta. 

Öte yandan sosyal medya platformlarında ve ana akım medyada Filistin'e destek niteliğinde olan ya da katliamları kamuoyuna aktaran içeriklere sistematik sansür uygulanıyor, kullanıcıların hesapları engelleniyor.

THE ECONOMİST'İN FİLİSTİN HAZIMSIZLIĞI!

Son olarak İngiliz The Economist dergisi Filistin bayrağına sansür uyguladı. Bangladeş'de hükümetinde devrilmesi ile sonuçlanan olayları kapağına taşıyan Economist, Bangladeş halkının astığı Filistin bayrağını sansürleyerek kareyi kapağına taşıdı. 

The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor - 1. Resim

"Bangladeş bir otokratı devirdi, şimdi işin zor kısmı başlıyor" denilen haberin görselin orijinal fotoğrafında Filistin bayrağı bulunmasına rağmen paylaşılan görüntüde bayrağın sansürlendiği ortaya çıktı. 

The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor - 2. Resim

The Economist'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü tepkileri beraberinde getirdi. 

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