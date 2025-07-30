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Tır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tır aracı bariyerlere çarparak dorsesinde bulunan turşular yola savruldu. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Anadolu Otoyolu Düzce Sakarya sınırı Gümüşova mevkisinde alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine giden tır, yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere girdi.

Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan kutulardaki turşular yola saçıldı yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye Jandarma, Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndü - 1. Resim

Karayolları ekipleri vatandaşlarında yardımı ile yolda bulunan malzemeleri yol kenarına atken, tırda çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yolun trafiğe kapalı kaldığı sürede uzun araç konvoyu oluştu. Araçların ve malzemelerin yoldan kaldırılmasıyla yol İstanbul istikametine trafiğe açıldı.

Tır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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