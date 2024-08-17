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Tırının damperini açık unuttu, yıkılan duvarın enkazında can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te fabrikaya yük boşaltan tır sürücüsü, aracın damperini açık unutup duvara çarptı. Aracın üzerine duvar çökerken 47 yaşındaki sürücü feci şekilde öldü.

Bugün sabah saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada 47 yaşındaki Mustafa K. tarım ürünleri yüklü tırıyla yük boşalttıktan sonra tırın damperini açık unuttu. Daha sonrasında tır ile ileri doğru hareket eden sürücü, fabrikanın duvarına çarptı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle duvar büyük bir gürültüyle çöktü ve sürücü Mustafa K.'nin üzerine yıkıldı. Olay yerinde bulunan diğer çalışanlar hemen durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 47 yaşındaki Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise aracın içerisinde sıkışan sürücüyü olduğu yerden çıkardı.

Tırının damperini açık unuttu, yıkılan duvarın enkazında can verdi - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 47 yaşındaki sürücü Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden Mustafa K. Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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