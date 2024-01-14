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    Togg fırsatçısına suçüstü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, otomotiv sektöründe fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Araç satışında ilana düşük fiyat yazıp, tüketicilere yüksek fiyattan araba satmaya çalışan dört firmaya toplam 1 milyon 388 bin 512 lira ceza kesildi.

    Togg fırsatçısına suçüstü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ-  Yapılan incelemelerde Togg fırsatçılarına da göz açtırılmadı. Bir firmanın internet sitesine verdiği Togg T10X V2 model araca ilişkin reklamda, aracın fiyatının 1 milyon 500 bin lira olduğu şeklinde tanıtım yaptığı ancak tüketiciye gönderilen mesajda arabanın fiyatının 2 milyon 900 bin lira olarak belirtildiği tespit edildi. Bu şekilde tüketicilerin aldatıldığı ve mağdur edildiğini, reklamların da yanıltıcı nitelikte olduğunu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini değerlendiren Reklam Kurulu, firmaya 347 bin 128 lira idari para ve anılan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma cezaları verdi.  

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    Togg T10F gösterişli bir video ile tanıtıldı
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    Togg T10F gösterişli bir video ile tanıtıldı

    Togg, sedan modelini tanıttı! Yerli otomobil markası, ABD'nin Las Vegas kentindeki dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yeni modelini duyurdu. Togg'un sedan aracından ilk görüntüler gelirken, özellikleri de resmiyete kavuştu. Togg, yeni modelin adının "T10F" olduğunu duyurdu.

    Reklam Kurulu, bu cezalar dışında bazı markalara da reklam durdurma cezası verdi. Bir otomobil markasının, ‘bakım ücretinin 1.449 liradan başladığı’ şeklindeki reklamlarını da inceleyen Kurul, yetkili servislerde kampanyadaki bakım ücretinin 1.449 TL olarak uygulandığının ispatlanamadığı, reklamda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirdi ve reklamı durdurdu. Farklı bir araba markasının ise “Şimdi alın, Şubat 2024’te ödemeye başlayın” şeklinde reklam yaptığı, bir tüketicinin pek çok bayiyi arayarak kampanya dâhilinde aracı satın almak istediği ancak bayiler tarafından stok bulunmadığı ve satış yapılmadığı bilgisinin verildiği belirlendi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ToggDolandırıcı
    Haberler > Gündem > Togg fırsatçısına suçüstü
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