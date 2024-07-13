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Tokat- Sivas sınırında korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tokat- Sivas sınırında korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde AFAD verilerine göre 3.6, Kandilli verilerine göre ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat felaketinin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Tokat'ın Sulusaray ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. 

TOKAT  3.6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sulusaray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 14.33 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde hissedildi.

KANDİLLİ '3.8' DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü de 3.8 olarak açıklarken yerin 5  kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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