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Tokat'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Anne ve oğlunun son anları

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta Ramazan Bayramı'nın birinci gününde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri yayınlandı.

Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana gelen kazanın görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması yer alıyor.

Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobil Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde çarpışmış, Ferhat Çakmak kaldırıldığı hastanede, annesi Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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